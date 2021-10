Zawalcz o zdrowie i szczupłą sylwetkę z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością

Oznacza to, że już za 128 zł można będzie odebrać 14-dniowy jadłospis redukcyjny o dostosowanej kaloryczności i uwzględniający sezonowość produktów, a za 184 zł w diecie będą wzięte pod uwagę także preferencje smakowe pacjenta. Warto wykorzystać tę szansę i rozpocząć walkę o zdrowie i szczupłą sylwetkę. Rejestracje na konsultacje przyjmowane są pod numerem telefonu: +48 578 282 445 a wizyty realizowane są w gabinecie znajdującym się w Ostródzie, przy ulicy Grunwaldzkiej 43 lub online za pośrednictwem Skype lub Messengera.

Nadwaga i otyłość to nadmierne lub nieprawidłowe nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które stanowi nie tylko defekt estetyczny, ale i poważne zagrożenie dla zdrowia. Wskaźnik BMI powyżej 25 oznacza nadwagę, a powyżej 30 – otyłość. Są to alarmujące sygnały świadczące o tym, że sytuacja wymaga natychmiastowego działania. Otyłość i nadwaga są obecnie jednymi z najgroźniejszych pandemii. Problem dotyczy osób w każdym wieku, ostatnio także w dużej mierze dzieci i młodzieży. Szacuje się, że rocznie ponad 4 mln ludzi umiera z powodu nadwagi lub otyłości. O to, dlaczego jest to tak poważny problem i jak z nim walczyć, zapytaliśmy Kamilę Górecką-Kirwiel, dietetyka z gabinetu Mój Dietetyk Ostróda.

Dlaczego nadwaga i otyłość są takie groźne?

Często nie uświadamiamy sobie istnienia ścisłego związku pomiędzy tym, co jemy a stanem naszego zdrowia. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe i związane z nimi negatywne konsekwencje mogą być przyczyną około 80 różnych chorób, w tym:

chorób serca i układu krążenia, udarów,

cukrzycy i insulinooporności,

chorób układu mięśniowo-szkieletowego np. choroby zwyrodnieniowej stawów,

niektórych nowotworów (piersi, prostaty, jajnika, wątroby, nerek, okrężnicy, pęcherzyka żółciowego).

Co powoduje nadwagę i otyłość?

Główną przyczyną nadwagi i otyłości jest brak równowagi energetycznej pomiędzy spożytymi a spalonymi kaloriami – tzn. jemy więcej niż nasz organizm w rzeczywistości potrzebuje do codziennego funkcjonowania. Ta nadwyżka zostaje zmagazynowana w postaci tkanki tłuszczowej. Pośrednio do nadwagi i otyłości przyczynia się też brak ruchu i regularnej aktywności fizycznej, który powoduje, że nasze zapotrzebowanie na energię z pożywienia staje się naprawdę niskie.

Jak można walczyć z nadwagą i otyłością?

Obu tym negatywnym zjawiskom można zapobiec lub radzić sobie z nimi poprzez zmianę nawyków żywieniowych i włączenie do codziennego harmonogramu aktywności fizycznej. Warto zacząć od ograniczenia spożycia tłuszczów zwierzęcych i cukrów na rzecz tłuszczów roślinnych, zbożowych produktów pełnoziarnistych, warzyw i owoców, a także roślin strączkowych, ryb i orzechów oraz pestek. Jeśli sami nie potrafimy zaplanować i wprowadzić tych zmian w życie, warto udać się do dietetyka, który albo rozpisze wzorcowy jadłospis albo przeprowadzi serię spotkań edukacyjnych, w trakcie których pacjent nabędzie wiedzę niezbędną do samodzielnego planowania zbilansowanej, zdrowej diety.

